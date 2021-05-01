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Погода в Крыму: тепло, но обещают дожди
фото: OnzeCreativitijd (pixabay.com)

Погода в Крыму: тепло, но обещают дожди

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:27 01.05.2021

В праздничные дни в Крыму — до 3 мая включительно — тропическая воздушная масса обусловит  по-летнему теплую погоду.

Без осадков, лишь днем 3 мая вероятны кратковременные грозовые дожди. Ветер юго-восточный, 3 мая юго-западный 7-12 м/с, днем 3 мая местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 8-13°, днем 22-27°, в горах и на побережье 15-20°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму: тепло, но обещают дожди

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