Погода в Крыму: тепло, но обещают дожди

В праздничные дни в Крыму — до 3 мая включительно — тропическая воздушная масса обусловит по-летнему теплую погоду.

Без осадков, лишь днем 3 мая вероятны кратковременные грозовые дожди. Ветер юго-восточный, 3 мая юго-западный 7-12 м/с, днем 3 мая местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 8-13°, днем 22-27°, в горах и на побережье 15-20°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.