Погода в Крыму — тепло, но относительно

В последующие трое суток область повышенного атмосферного давления обеспечит в Крыму относительно теплую без осадков погоду, лишь ночью 5 ноября на полуострове еще вероятны локальные кратковременные дожди.

Ночью и утром в степных и предгорных районах ожидаются туманы. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха 5 ноября ночью +5…+10°, на побережье до +13°; днем +13…+18°, в горах +7…+12°. В пятницу и субботу дневная температура воздуха понизится на 2-4 градуса, ночная – существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .