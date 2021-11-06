Погода в Крыму — тепло, но температура начнёт снижаться

В ближайшие двое суток погода в Крыму будет обуславливаться юго-западной периферией антициклона.

Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Дневная температура воздуха составит: +14…+19°, в горах +8…+13°; ночью +6…+11°, на побережье до +14°. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Днем 9 ноября погода в Крыму будет обуславливаться зоной холодного атмосферного фронта. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха понизится на 2-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .