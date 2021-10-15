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Погода в Крыму - тепло, сухо, но... дожди обещают
фото: pxhere.com

Погода в Крыму — тепло, сухо, но… дожди обещают

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:57 15.10.2021

В субботу в Крыму ожидается теплая и сухая погода, лишь вечером вероятны  локальные кратковременные дожди.

В воскресенье в связи с прохождением холодного фронтального раздела дожди пройдут на большей части территории полуострова, небо затянет облаками. Ночная температура воздуха 7…12°; дневная 16 октября 18…23°, 17 октября 14…19°. Ветер  северо-восточный 8-13 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - тепло, сухо, но... дожди обещают

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