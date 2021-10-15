Погода в Крыму - тепло, сухо, но... дожди обещают

В субботу в Крыму ожидается теплая и сухая погода, лишь вечером вероятны локальные кратковременные дожди.

В воскресенье в связи с прохождением холодного фронтального раздела дожди пройдут на большей части территории полуострова, небо затянет облаками. Ночная температура воздуха 7…12°; дневная 16 октября 18…23°, 17 октября 14…19°. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .