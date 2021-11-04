Погода в Крыму — тёплая осень

В ближайшие трое суток погода в Крыму будет обуславливаться юго-западной периферией антициклона.
Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Дневная температура воздуха составит: +18…+23°; ночью +5…+10°, на побережье до +15°. Ветер юго-восточный, 7 ноября северо-восточный умеренный. Днем 7 ноября максимальная температура воздуха понизится на 2-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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