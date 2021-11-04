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Погода в Крыму - тёплая осень
фото: Seriy Leto (pxhere.com)

Погода в Крыму — тёплая осень

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:32 04.11.2021

В ближайшие трое суток погода в Крыму будет обуславливаться юго-западной периферией антициклона.

Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Дневная температура воздуха составит: +18…+23°; ночью +5…+10°, на побережье до +15°. Ветер юго-восточный, 7 ноября северо-восточный умеренный. Днем 7 ноября максимальная температура воздуха понизится на 2-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - тёплая осень

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