Погода в Крыму — тёплая осень

В ближайшие трое суток погода в Крыму будет обуславливаться юго-западной периферией антициклона.

Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Дневная температура воздуха составит: +18…+23°; ночью +5…+10°, на побережье до +15°. Ветер юго-восточный, 7 ноября северо-восточный умеренный. Днем 7 ноября максимальная температура воздуха понизится на 2-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .