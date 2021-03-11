Погода в Крыму — тёплый фронт идёт, но будет прохладно

В ближайшие сутки в Крыму сохранится сухая прохладная погода.

Северо-восточный ветер ослабеет и днем изменит направление на юго-восточное, лишь ночью в восточных и центральных, а днем в западных районах порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10°, на южном побережье -2…+3°; днем +4…+9°, в горах -3…+2°. В субботу ночью без осадков, днем под влиянием теплого атмосферного фронта пройдут небольшие дожди. Ветер восточный 8-13 м/с. Ночная температура воздуха 0…-5°, на побережье +1…+6°; дневная +5…+10°, в горах -2…+3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .