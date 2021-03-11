Горячие новости
Главная | Погода в Крыму | Погода в Крыму — тёплый фронт идёт, но будет прохладно

crimeapress_news

реклама в крыму
Погода в Крыму - тёплый фронт идёт, но будет прохладно
фото: _Alicja_ (pixabay.com)

Погода в Крыму — тёплый фронт идёт, но будет прохладно

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:53 11.03.2021

В ближайшие сутки в Крыму сохранится сухая прохладная погода.

Северо-восточный ветер ослабеет и днем изменит направление на юго-восточное, лишь ночью в восточных и центральных, а днем в западных районах порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10°, на южном побережье -2…+3°; днем +4…+9°, в горах -3…+2°. В субботу ночью без осадков, днем под влиянием теплого атмосферного фронта пройдут небольшие дожди. Ветер восточный 8-13 м/с. Ночная температура воздуха 0…-5°, на побережье +1…+6°; дневная +5…+10°, в горах -2…+3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - тёплый фронт идёт, но будет прохладно

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.