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Погода в Крыму - тропики на полуострове
фото: pxhere.com

Погода в Крыму — тропики на полуострове

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 16:18 18.07.2021

В ближайшие два дня погоду в Крыму будут определять воздушные массы  тропических широт.

Сохранится сухая  и очень жаркая погода, лишь во второй половине дня 20 июля атмосферный фронт принесет отдельные грозовые дожди на северо-западные районы полуострова. Температура воздуха  ночью 17…22°, на южном и восточном побережье 23…28°; днем  32…37°, в горах  25…30°. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. В среду 21 июля  кратковременные дожди с грозами пройдут по всему полуострову, ветер сменит направление  на северо-западное  и его скорость составит 7-12 м/с, а  при грозах будет усиливаться до 15-20 м/с. Температура воздуха понизится на 2-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - тропики на полуострове

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