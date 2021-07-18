Погода в Крыму — тропики на полуострове

В ближайшие два дня погоду в Крыму будут определять воздушные массы тропических широт.

Сохранится сухая и очень жаркая погода, лишь во второй половине дня 20 июля атмосферный фронт принесет отдельные грозовые дожди на северо-западные районы полуострова. Температура воздуха ночью 17…22°, на южном и восточном побережье 23…28°; днем 32…37°, в горах 25…30°. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. В среду 21 июля кратковременные дожди с грозами пройдут по всему полуострову, ветер сменит направление на северо-западное и его скорость составит 7-12 м/с, а при грозах будет усиливаться до 15-20 м/с. Температура воздуха понизится на 2-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .