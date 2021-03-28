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Погода в Крыму - туман, в горах гололедица, температура растёт
фото: marcelkessler (pixabay.com)

Погода в Крыму — туман, в горах гололедица, температура растёт

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:01 28.03.2021

В начале рабочей недели атмосферные фронты обусловят в Крыму небольшие, местами умеренные дожди.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, в горах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный умеренный, в степных и предгорных районах сильный, в порывах 16 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°; днем +7…+12°, в горах ночью 0…-3°, днем 0…+5°. В среду, 31 марта, осадки прекратятся, температуры воздуха повысится на 3-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - туман, в горах гололедица, температура растёт

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