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Погода в Крыму: туманы, но потеплеет
фото: jplenio (pixabay.com)

Погода в Крыму: туманы, но потеплеет

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:29 12.05.2021

В ближайшие три дня погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления.

Без осадков, ночью в отдельных районах вероятны туманы. Днем весеннее солнце будет быстро прогревать воздух завтра до +20…+25°, в горах +14…+19°, ночью столбики термометров опустятся до +4…+9°, на южном побережье до +14°. В последующие двое суток температура воздуха повысится на 2-4 градуса. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 7-12 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму: туманы, но потеплеет

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