Погода в Крыму: туманы, но потеплеет

В ближайшие три дня погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления.

Без осадков, ночью в отдельных районах вероятны туманы. Днем весеннее солнце будет быстро прогревать воздух завтра до +20…+25°, в горах +14…+19°, ночью столбики термометров опустятся до +4…+9°, на южном побережье до +14°. В последующие двое суток температура воздуха повысится на 2-4 градуса. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 7-12 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.