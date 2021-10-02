Погода в Крыму — усилится ветер

В ближайшие трое суток в Крыму сохранится ветреная погода.
В воскресенье без существенных осадков, в последующие два дня местами пройдут небольшие дожди. Северо-восточный ветер 8-13 м/с, в западных, центральных и восточных районах полуострова усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4…9°, на южном и восточном побережье до 13°; днем 13…18°, в горах 7…12°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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