Погода в Крыму — усилится ветер

В ближайшие трое суток в Крыму сохранится ветреная погода.

В воскресенье без существенных осадков, в последующие два дня местами пройдут небольшие дожди. Северо-восточный ветер 8-13 м/с, в западных, центральных и восточных районах полуострова усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4…9°, на южном и восточном побережье до 13°; днем 13…18°, в горах 7…12°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

