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Погода в Крыму - усилится ветер
фото: Maria Orlova (pexels.com)

Погода в Крыму — усилится ветер

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:53 02.10.2021

В ближайшие трое суток в Крыму сохранится ветреная погода.

В воскресенье без существенных осадков, в последующие два дня местами пройдут небольшие дожди. Северо-восточный ветер  8-13 м/с, в западных, центральных и восточных районах полуострова усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4…9°, на южном и восточном побережье до 13°; днем 13…18°, в горах 7…12°, — сообщили в  ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - усилится ветер

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