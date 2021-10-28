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Погода в Крыму - в ближайшие дни без осадков
фото: Ave Calvar Martinez (pexels.com)

Погода в Крыму — в ближайшие дни без осадков

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:04 28.10.2021

До конца октября в Крыму сохранится антициклональный характер погоды.

Без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятны туманы. Температура воздуха ночью +2…+7°, на южном и восточном побережье до +10°; днем воздух прогреется до +12…+17°. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - в ближайшие дни без осадков

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