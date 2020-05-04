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Погода в Крыму в ближайшие дни будет капризничать: и грозы, и град, и шквал
иллюстрация: pxhere.com

Погода в Крыму в ближайшие дни будет капризничать

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:34 04.05.2020

В первую половину недели область пониженного атмосферного давления определит в Крыму неустойчивый характер погоды.

Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, днем 5 мая в отдельных районах Крыма большая вероятность сильных ливней с градом и шквалом 15-20 м/с. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха составит: ночью +7…+12°, днем +16…+21°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму в ближайшие дни будет капризничать

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