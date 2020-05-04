Погода в Крыму в ближайшие дни будет капризничать

В первую половину недели область пониженного атмосферного давления определит в Крыму неустойчивый характер погоды.

Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, днем 5 мая в отдельных районах Крыма большая вероятность сильных ливней с градом и шквалом 15-20 м/с. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха составит: ночью +7…+12°, днем +16…+21°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .