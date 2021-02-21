Погода в Крыму — в ближайшие дни потеплеет

В выходные дни погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков.

Ночью и утром в отдельных районах туман, гололедно-изморозевые отложения. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9°, на южном побережье -1…+4°; днем +3…+8°, в горах -3…+2°. В праздничный день температура воздуха составит: ночью -2…+3°, на южном побережье до +6°; днем +3…+8°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .