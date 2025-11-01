Погода в Крыму в ноябре — бархатная осень или уже зима?

Прямо сейчас:
фото: stocksnap.io

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:13 01.11.2025

Ноябрь в Крыму в этом году будет умеренно теплым. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

Оцениваю ноябрь умеренно теплым и относительно засушливым. По температурному фону превышение над нормой будет мизерным — 0,25, максимум 0,75 градуса, то есть это практически норма. Напомню, для Симферополя в ноябре она составляет ночью +2,7, днем +11,1 градуса, — говорит эксперт. 

По количеству осадков, отметил эксперт, недобор небесной влаги составит 10-30%, то есть месяц ожидается относительно засушливым по меркам глубокой осени.

Пока что осень будет цепляться изо всех сил. В ноябре в общем-то она всегда господствует в южных регионах нашей страны, в отличие от средней полосы России, где начинается предзимье, переходящее в метеорологическую зиму. Но на юге все достаточно устойчиво, устойчивые плюсы, устойчивая фаза осадков в жидком состоянии и, конечно, пока никаких снегопадов, ледяных дождей и все, что из списка «свиты» зимы, не предвидится на прогностическом горизонте, — заверил Евгений Тишковец.

Погода в ноябре в Крыму будет примерно такая, какая она обычно бывает в центральной России в сентябре, сказал специалист.

