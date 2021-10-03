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Погода в Крыму в октябре – бархатного сезона не будет
Фото: JillWellington, pixabay.com

Погода в Крыму в октябре – бархатного сезона не будет

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:03 03.10.2021

В Гидрометцентре России заявили о завершении бархатного сезона на курортах России. Достаточно холодный сентябрь и уж совсем «осеннее» начало октября в Крыму заставило усомниться: а его и не было. Море уже остыло до 16-17 градусов. Примерно такая же и температура воздуха.

К сожалению, на юг европейской части России поступают холодные воздушные массы, и бархатный сезон можно считать завершившимся. Температура воды в Анапе всего лишь 16 градусов, в Феодосии, Евпатории — 17 градусов, в Геленджике — 18 градусов, в Алуште, Ялте и Туапсе — 19 градусов, в Сочи — 21 градус. Долго в море уже находиться сложно, конечно, — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, на юг европейской части России поступают холодные воздушные массы, то есть — тепла там уже ждать не стоит. При этом на севере страны в ближайшие дни установится аномально теплая для этого времени года погода, а в регионах Урала и Юго-Западной Сибири, напротив, она будет холоднее обычного.

В центре погоды ФОБОС подтвердили: это — настоящая осень.

Характер метеоусловий до середины следующей недели будет обуславливаться тыловой частью циклонической депрессии, которая постепенно с земли начнет отрываться и уходить в высоты, поэтому такой осенний и не лучший вариант погодных условий ждет крымчан на следующей неделе, — уточнил в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Синоптики уверяют: в этом году октябрь в Крыму будет холоднее, чем в предыдущие годы. На следующей неделе в дневные часы температура воздуха будет колебаться на отметках +11…+16 градусов, и это при климатической норме этого периода +17. Будет преобладать сухой тип погоды, пониженная влажность. При этом затяжных дождей в октябре ждать не стоит.

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Погода в Крыму в октябре – бархатного сезона не будет

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