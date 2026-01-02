Прямо сейчас:
Погода в Крыму в первую неделю января
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:46 02.01.2026

Морозы и снег, подарившие крымчанам и гостям полуострова настоящую зимнюю сказку и новогоднее настроение, начнут отступать с первых дней нового года. Какой будет первая неделя января, в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Воздушные потоки начнут разворачиваться на юго-западные направления, скажется влияние передней части очередного атлантического циклона, соответственно, холод начнет отступать, — отметил он. В субботу 3 числа – ночью 0…+5, днем +3…+8 без существенных осадков.

4 января, обозначил Тишковец, тепло выйдет на пик, когда в сумерках будет +4…+9 градусов, а в дневные часы +6…+11. При таком тепловом процессе и такой адвекции тепла в Симферополе снежный покров растает, хотя в горах еще будет держаться.

Вот такие русские горки — то вверх, то вниз. Но тем не менее большая часть русской равнины, и юг нашей страны здесь не исключение, к Новому году подойдут и со снегом, и с морозами, то есть такой нормальной русской зимой. В последние десятилетия, я, честно говоря, не припомню, чтобы Новый год был таким морозным и снежным, обычно это — слякоть, оттепели, какие-то ледяные дожди и гололедица на дорогах, — констатировал он.

источник: РИА Новости Крым

