Погода в Крыму в первый день весны

В первый день весны атмосферный фронт еще будет оказывать влияние на погоду в Крыму.

Местами пройдет небольшой дождь, мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах туман, гололед, гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°, на побережье до +6°, днем +2…+7°, в горах 0 …-5°. В последующие два дня область высокого атмосферного давления обеспечит на полуострове прохладную без осадков погоду. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .