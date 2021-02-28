Горячие новости
Главная | Погода в Крыму | Погода в Крыму в первый день весны

crimeapress_news

реклама в крыму
Погода в Крыму в первый день весны
фото: steinchen (pixabay.com)

Погода в Крыму в первый день весны

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:58 28.02.2021

В первый день весны атмосферный фронт еще будет оказывать влияние на погоду в Крыму.

Местами пройдет небольшой дождь, мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах туман, гололед, гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°, на побережье до +6°, днем +2…+7°, в горах 0 …-5°. В последующие два дня область высокого атмосферного давления обеспечит на полуострове прохладную без осадков погоду. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму в первый день весны

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.