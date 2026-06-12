Погода в Крыму в праздничные длинные выходные

В праздничные выходные в Крыму будет преобладать солнечная и комфортная погода. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист Центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец. В пятницу, по прогнозу «ФОБОСА», еще будет отмечаться неустойчивость в атмосфере – переменчивая облачность, местами ближе к вечеру возможен небольшой дождь. Температура воздуха +24…+27 градусов.

Примерно те же параметры, с такими же похожими погодными условиями ждут крымчан и в субботу, и в воскресенье. То есть ночью снова погода будет улучшаться, температура воздуха от +14 до +17 градусов, малооблачно и без осадков, а днем не исключается вероятность выпадения локального дождя, но очень небольшой интенсивности. В основном в выходные будет преобладать солнечная и комфортная погода, – пообещал специалист.

Температура воздуха в субботу +24…+27, в воскресенье +23…+26 градусов, то есть почти что без каких-либо изменений, подытожил метеоролог.

источник: РИА Новости Крым

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