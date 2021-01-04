Погода в Крыму: в предгорье до +18°

В ближайшие двое суток в Крыму сохранится теплая погода, преимущественно без осадков, лишь днем 5 января под влиянием атмосферного фронтального раздела местами пройдут небольшие дожди.

Ночью и утром в северных, восточных районах и в горах вероятны туманы. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, на побережье до +9°; днем 5 января +9…+14°, в предгорье до +18°, 6 января дневная температура воздуха понизится на 3-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .