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Погода в Крыму: в предгорье до +18°
фото: ddzphoto (pixabay.com)

Погода в Крыму: в предгорье до +18°

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:41 04.01.2021

В ближайшие двое суток в Крыму сохранится теплая погода, преимущественно без осадков, лишь днем 5 января под влиянием атмосферного фронтального раздела местами пройдут небольшие дожди.

Ночью и утром в северных, восточных районах и в горах вероятны туманы. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, на побережье до +9°; днем 5 января +9…+14°, в предгорье до +18°, 6 января дневная температура воздуха понизится на 3-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму: в предгорье до +18°

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