Погода в Крыму в предпоследний день года зимней не будет

В ближайшие сутки в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

В понедельник ночью местами пройдут дожди со снегом, в горах снег, днем без осадков. Ночью и утром в отдельных района туман, гололед. Температура воздуха ночью -2…+3°, на южном побережье +4…+6°; днем 0…+5°, на южном побережье +6…+11°; в горах ночью и днем -2…-6°. Северо-восточный ветер умеренный, в степных и предгорных районах сильный 15-20 м/с. В предновогодний день 31 декабря без осадков, ветер утихнет. В новогоднюю ночь и в первый день Нового года атмосферный фронт принесет на полуостров мокрый снег, дождь, в горах снег, ветер усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха существенно меняться не будет, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .