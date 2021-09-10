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Погода в Крыму: в субботу без осадков, в воскресенье - дожди
фото: pxhere.com

Погода в Крыму: в субботу без осадков, в воскресенье — дожди

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:23 10.09.2021

В субботу 11 сентября без осадков, в воскресенье 12 сентября в отдельных районах полуострова, за счет влияния атмосферного фронта, пройдут кратковременные дожди с грозами.

Температура воздуха ночью 8…13°, на побережье 14…19°; днем воздух прогреется до 22..27°, в горах 15…20°. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму: в субботу без осадков, в воскресенье - дожди

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