Погода в Крыму: в субботу без осадков, в воскресенье — дожди

В субботу 11 сентября без осадков, в воскресенье 12 сентября в отдельных районах полуострова, за счет влияния атмосферного фронта, пройдут кратковременные дожди с грозами.
Температура воздуха ночью 8…13°, на побережье 14…19°; днем воздух прогреется до 22..27°, в горах 15…20°. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, — сообщили в ФГБУ
«Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма —
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