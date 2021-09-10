Погода в Крыму: в субботу без осадков, в воскресенье — дожди

В субботу 11 сентября без осадков, в воскресенье 12 сентября в отдельных районах полуострова, за счет влияния атмосферного фронта, пройдут кратковременные дожди с грозами.

Температура воздуха ночью 8…13°, на побережье 14…19°; днем воздух прогреется до 22..27°, в горах 15…20°. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .