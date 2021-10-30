Погода в Крыму — в воскресенье без осадков, но дальше обещают дожди

В воскресенье в Крыму сохранится антициклональный характер погоды.

Без существенных осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, юго-восточный 7-12 м/с. В последующие двое суток погода будет определяться зоной атмосферного фронта. Местами по Крыму пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +3…+8°, на южном и восточном побережье до +11°; днем воздух прогреется до +15…+20°; в последующие двое суток температура воздуха без существенных изменений, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .