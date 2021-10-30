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Погода в Крыму - в воскресенье без осадков, но дальше обещают дожди
фото: Thirdman (pexels.com)

Погода в Крыму — в воскресенье без осадков, но дальше обещают дожди

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:57 30.10.2021

В воскресенье в Крыму сохранится антициклональный характер погоды.

Без существенных осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, юго-восточный 7-12 м/с. В последующие двое суток погода будет определяться зоной атмосферного фронта. Местами по Крыму пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +3…+8°, на южном и восточном побережье до +11°; днем воздух прогреется до +15…+20°; в последующие двое суток температура воздуха без существенных изменений, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - в воскресенье без осадков, но дальше обещают дожди

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