Погода в Крыму в воскресенье - без существенных осадков, а дальше...

В воскресенье в Крыму будет без существенных осадков, но уже в начале рабочей недели погода на полуострове будет обуславливаться зоной атмосферных фронтов.
Пройдут осадки, преимущественно в виде снега. Местами туман, гололедно-изморозевые отложения, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8°, на южном побережье от -1 до +4°; днем 0…+5°, с постепенным понижением к середине недели на 3-5 градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.