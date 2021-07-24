Погода в Крыму — в воскресенье будет сухо и солнечно

В воскресенье 25 июля в Крыму сохранится сухая, солнечная погода.

Температура воздуха ночью 13…18°, на побережье 19…24°; днем 27…32°, в горах 21…26°. Северо-восточный ветер 7-12 м/с, днем в центральных и восточных районах усилится до 17 м/с. В начале рабочей недели пройдут локальные грозовые дожди с грозами. Температурный фон существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .