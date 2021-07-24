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Погода в Крыму - в воскресенье будет сухо и солнечно
фото: pxhere.com

Погода в Крыму — в воскресенье будет сухо и солнечно

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:23 24.07.2021

В воскресенье 25 июля в Крыму сохранится сухая, солнечная погода.

Температура воздуха ночью 13…18°, на побережье 19…24°; днем 27…32°, в горах 21…26°. Северо-восточный ветер 7-12 м/с, днем в центральных и восточных районах усилится до 17 м/с. В начале рабочей недели пройдут локальные грозовые дожди с грозами. Температурный фон существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - в воскресенье будет сухо и солнечно

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