Погода в Крыму в воскресенье — осадки возможны

В воскресенье в Крыму неустойчивый характер погоды будет связан с прохождением атмосферных фронтов.

Днем местами пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег, в горах снег). Ветер северо-восточный умеренный, местами усилится до сильного (15-17 м/с). Температура воздуха ночью -4…+1°, на южном побережье +2…+5; днем +1…+6°. В отдельных районах полуострова туман, гололедно-изморозевые отложения. В горах на дорогах гололедица. В начале рабочей недели область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму погоду без осадков. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .