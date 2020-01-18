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Погода в Крыму в воскресенье - осадки возможны
иллюстрация: pxhere.com

Погода в Крыму в воскресенье — осадки возможны

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:06 18.01.2020

В воскресенье в Крыму неустойчивый характер погоды будет связан с прохождением атмосферных фронтов.

Днем местами пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег, в горах снег). Ветер северо-восточный умеренный, местами усилится до сильного (15-17 м/с). Температура воздуха ночью -4…+1°, на южном побережье +2…+5; днем +1…+6°. В отдельных районах полуострова туман, гололедно-изморозевые отложения. В горах на дорогах гололедица. В начале рабочей недели область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму погоду без осадков. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму в воскресенье - осадки возможны

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