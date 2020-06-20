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Сегодня в Крыму сильные ливни, грозы, град

Погода в Крыму в воскресенье по-прежнему будет капризничать

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:17 20.06.2020

В воскресенье и в начале следующей недели в Крыму сохранится неустойчивая погода, благодаря мощным конвективным процессам внутримассового характера.

Пройдут кратковременные грозовые дожди, в дневные часы местами сильные ливни с крупным градом. Максимальные температуры воздуха 27…32°, в горах 20…25°; минимальные – 16…21°. Ветер юго-западный 8-13 м/с, при грозе шквалистое усиление до 20-25 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму в воскресенье по-прежнему будет капризничать

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