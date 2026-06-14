Погода в Крыму в воскресенье — снова грозы

В воскресенье в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…16, днем +24…26 градусов.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный 5-10 м/с, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +22…24.

В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +17 до +19, днем от +24 до +26 градусов.

По Крыму объявлено экстренное предупреждение. В западных районах полуострова сохранится высокая пожарная опасность.

источник: РИА Новости Крым

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