Погода в Крыму в воскресенье — снова обещают дожди

В воскресенье 20 июня погоду Крыма будет определять атмосферный фронтальный раздел.

Пройдут кратковременные грозовые дожди, ночью и в первой половине дня местами сильные ливни, град, при грозах шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16…21°, в горах 8…13°; днем 25…30°, в горах 19…24°. В последующие двое суток сохранится неустойчивый характер погоды: ночью без осадков, в дневные часы, благодаря развитию внутримассовой конвекции, местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .