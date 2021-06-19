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Ближайшие двое суток Крым зальёт дождями
Фото: pxhere.com

Погода в Крыму в воскресенье — снова обещают дожди

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:07 19.06.2021

В воскресенье 20 июня погоду Крыма будет определять атмосферный фронтальный раздел.

Пройдут кратковременные грозовые дожди, ночью и в первой половине дня местами сильные ливни, град, при грозах шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16…21°, в горах 8…13°; днем 25…30°, в горах 19…24°. В последующие двое суток сохранится неустойчивый характер погоды: ночью без осадков, в дневные часы, благодаря развитию внутримассовой конвекции, местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму в воскресенье - снова обещают дожди

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