Погода в Крыму - весна, конечно, но...

В понедельник, 9 марта, воздушная масса с востока Средиземного моря в Крыму будет радовать весенним солнцем и теплом.

Минимальная температура воздуха +5…+10°; максимальная +19…+24°, на побережье и в горах +13…+18°. Ветер южный умеренный, днем в степных и предгорных районах сильный 15-17 м/с. Во вторник еще будет также тепло, но днем холодный атмосферный фронт, смещающиейся с запада принесет в отдельные районы небольшой дождь. В среду пройдут дожди, дневная температура воздуха понизится на 5-7 градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .