Погода в Крыму: весна — от заморозков до +18°

В ближайшие двое суток в Крыму сохранится сухая погода.

Температура воздуха ночью +1…+6°, на побережье до +8°, в степных и предгорных районах заморозки на поверхности почвы до минус 3 градусов, днем +13…+18°, в горах +6…+11°. Ветер западный умеренный. В воскресенье 26 апреля атмосферный фронтальный раздел принесет на полуостров кратковременные дожди. Умеренный юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с. Ночная температура воздуха составит +3…+8°, дневная +11…+16°, в горах +3…+8°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .