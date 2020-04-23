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Погода в Крыму: весна - от заморозков до +18°
иллюстрация: pxhere.com

Погода в Крыму: весна — от заморозков до +18°

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:40 23.04.2020

В ближайшие двое суток в Крыму сохранится сухая погода.

Температура воздуха ночью +1…+6°, на побережье до +8°, в степных и предгорных районах заморозки на поверхности почвы до минус 3 градусов, днем +13…+18°, в горах +6…+11°. Ветер западный умеренный. В воскресенье 26 апреля атмосферный фронтальный раздел принесет на полуостров кратковременные дожди. Умеренный юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с. Ночная температура воздуха составит +3…+8°, дневная +11…+16°, в горах +3…+8°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму: весна - от заморозков до +18°

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