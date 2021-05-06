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Погода в Крыму. Весна повернула на лето
фото: JillWellington (pixabay.com)

Погода в Крыму. Весна повернула на лето

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:24 06.05.2021

В ближайшие двое суток в Крыму сохранится сухая солнечная погода.

Лишь во второй половине дня 8 мая под влиянием атмосферного фронта местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем 8 мая в степных и предгорных районах порывы 15-20 м/с. Ночная температура воздуха +4…+9°, на побережье +10…+15°; днем воздух прогреется до +20…+25°, в горах +13…+18°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму. Весна повернула на лето

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