Погода в Крыму. Весна повернула на лето

В ближайшие двое суток в Крыму сохранится сухая солнечная погода.

Лишь во второй половине дня 8 мая под влиянием атмосферного фронта местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем 8 мая в степных и предгорных районах порывы 15-20 м/с. Ночная температура воздуха +4…+9°, на побережье +10…+15°; днем воздух прогреется до +20…+25°, в горах +13…+18°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .