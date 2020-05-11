Погода в Крыму во вторник — сухо и жарко с утра, но к вечеру…

Во вторник в Крыму будет сухо и жарко, но уже ближе к вечеру с северо-запада к полуострову приблизится контрастный холодный фронт и в Крыму вероятны кратковременные, грозовые дожди.

Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный 15-20 м/с. Ночная температура воздуха +9…+14°, дневная +23…+28°, на побережье и в горах прохладнее +17…+22°. Ночью 13 марта ветер сменит направление на северо-западное и принесет холодный воздух с района Балтийского моря. Местами пойдут кратковременные дожди с грозами, днем осадки прекратятся. Температура воздуха резко понизится и составит ночью 7-12° тепла, а днем всего 17-22° тепла, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .