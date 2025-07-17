Погода в Крыму во второй половине лета — прогноз

Какая погода будет в Крыму в июле и августе

О наступлении опасных погодных явлений, связанных с ливнями и сильным ветром, конкретнее говорить можно только за 2-3 суток до их наступления, продолжает глава Гидрометцентра. Однако, по его словам, в целом тенденция такова, что такие погодные явления учащаются. Также Вильфанд подчеркивает: все долгосрочные прогнозы сейчас базируются на физико-математических моделях – это система уравнений, которая вполне адекватно описывает ситуацию в атмосфере, океане и других субстанциях, но только на короткий период.

В целом прогнозируется, что вторая половина июля и август будут по температурному режиму близкими к норме и даже несколько выше нормы – на 1-2 градуса. Резких похолоданий не ожидается, температура все равно будет выше +25, будет довольно много солнечных дней. В общем, вполне комфортная погода. Но неустойчивость, связанная с сильными дождями и ветром тоже прогнозируется, – говорит Вильфанд.

Теоретически когда-нибудь в деталях погоду можно будет прогнозировать только на две недели. Дальше – обобщенные характеристики: «теплее нормы», «ниже нормы» и так далее, и то не так надежно. Сейчас надежный прогноз возможен на 5-6 дней, – поясняет он.

Температура воды в море

Сейчас температура воды в Черном море у берегов Крыма прогрелась до комфортных температур, продолжает собеседник агентства. Это связано с ветром южных направлений.

В Феодосии температура морской воды составляет +22 градуса, в Евпатории +23, в Ялте и Алуште +25. Азовское море +28 – вообще, как парное молоко, – говорит ученый.

При этом, по его словам, для Крыма характерно явление апвеллинга — это процесс, при котором теплая вода отгоняется от берега, а вместо нее к побережью поднимается холодная из глубин. Именно с этими процессами были связаны низкие температуры морской воды в Крыму в начале лета.