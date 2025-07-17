Погода в Крыму во второй половине лета — прогноз

Точные долгосрочные прогнозы погоды пока недоступны современной науке, однако вероятностные говорят о том, что резких похолоданий во второй половине лета в Крыму ожидать не стоит. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Какая погода будет в Крыму в июле и августе
В целом прогнозируется, что вторая половина июля и август будут по температурному режиму близкими к норме и даже несколько выше нормы – на 1-2 градуса. Резких похолоданий не ожидается, температура все равно будет выше +25, будет довольно много солнечных дней. В общем, вполне комфортная погода. Но неустойчивость, связанная с сильными дождями и ветром тоже прогнозируется, – говорит Вильфанд.
О наступлении опасных погодных явлений, связанных с ливнями и сильным ветром, конкретнее говорить можно только за 2-3 суток до их наступления, продолжает глава Гидрометцентра. Однако, по его словам, в целом тенденция такова, что такие погодные явления учащаются. Также Вильфанд подчеркивает: все долгосрочные прогнозы сейчас базируются на физико-математических моделях – это система уравнений, которая вполне адекватно описывает ситуацию в атмосфере, океане и других субстанциях, но только на короткий период.
Теоретически когда-нибудь в деталях погоду можно будет прогнозировать только на две недели. Дальше – обобщенные характеристики: «теплее нормы», «ниже нормы» и так далее, и то не так надежно. Сейчас надежный прогноз возможен на 5-6 дней, – поясняет он.
Температура воды в море
Сейчас температура воды в Черном море у берегов Крыма прогрелась до комфортных температур, продолжает собеседник агентства. Это связано с ветром южных направлений.
В Феодосии температура морской воды составляет +22 градуса, в Евпатории +23, в Ялте и Алуште +25. Азовское море +28 – вообще, как парное молоко, – говорит ученый.
При этом, по его словам, для Крыма характерно явление апвеллинга — это процесс, при котором теплая вода отгоняется от берега, а вместо нее к побережью поднимается холодная из глубин. Именно с этими процессами были связаны низкие температуры морской воды в Крыму в начале лета.
В течение лета можно ожидать, что сгоны могут повторяться. Например, такое явление часто бывает в августе, но очень кратковременно. И нужно учесть, что такой ситуации как в июне до конца лета уже не будет, поскольку вода уже погрета. Поэтому максимум температура может снизиться примерно на 3 градуса, – поясняет эксперт.
Прогноз погоды в Крыму до конца недели
Сегодня над полуостровом прошли сильные ливневые дожди, гроза, град, ветер до 25 м/с. Завтра погода будет аналогичной. Дожди не сплошные – пятнами. При этом указанная сила ветра – это сильные значения. Поэтому штормовое предупреждение существенное, – констатирует синоптик.
Далее до конца недели крымчан и гостей полуострова ожидает солнечная погода.
В Симферополе, степных районах дневная температура воздуха составит +31…36 градусов, солнечно, без осадков, ночью лунно и звездно.
В Ялте ночами +22…24, дневные температуры составят +30…31 градус, вероятны кратковременные, очень локальные дожди, ветер преимущественно южный.
На востоке полуострова ночью столбики термометров будут показывать +21…22, днем – до 31…33 градусов тепла. Также преимущественно солнечно. На западном берегу Крыма ночью около +20 градусов, днем до +30. При этом Вильфанд предупреждает об опасности.
Сейчас в Крыму воздух чистый, водяного пара мало и можно получить кроме теплового удара очень жесткое ультрафиолетовое облучение. В полуденные часы нельзя находиться под прямыми солнечными лучами. После трех часов — уже вполне. Это актуально для всего Крыма до конца недели и возможно далее, — предупреждает эксперт.
В Симферополе ранее в среду объявлено штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на 16 июля. По данным регионального главка МЧС, до конца дня в столице республики ожидается сильный ливень, гроза, крупный град, шквал 20-25 м/с. Также сегодня в Главном управлении МЧС России по республике заявляли, что штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности объявлено в Крыму и Севастополе на период с 17 по 20 июля.
источник: РИА Новости Крым
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