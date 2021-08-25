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Погода в Крыму - возможные локальные дожди с грозами
фото: pxhere.com

Погода в Крыму — возможные локальные дожди с грозами

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:51 25.08.2021

До конца рабочей недели погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления.

Сохранится теплая и преимущественно сухая погода, лишь в отдельных районах возможны локальные дожди с грозами. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, на побережье до 24°; днем 27…32°, в горах 20…25°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - возможные локальные дожди с грозами

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