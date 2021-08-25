Погода в Крыму — возможные локальные дожди с грозами

До конца рабочей недели погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления.

Сохранится теплая и преимущественно сухая погода, лишь в отдельных районах возможны локальные дожди с грозами. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, на побережье до 24°; днем 27…32°, в горах 20…25°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .