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Погода в Крыму. Всё ещё дождит, но становится теплее
фото: KIMDAEJEUNG (pixabay.com)

Погода в Крыму. Всё ещё дождит, но становится теплее

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:30 13.04.2021

В ближайшие трое суток в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

Атмосферные фронтальные разделы вызовут на полуострове кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°; днем +11..+16°, в горах прохладнее +5…+10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму. Всё ещё дождит, но становится теплее

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