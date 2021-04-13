Погода в Крыму. Всё ещё дождит, но становится теплее

В ближайшие трое суток в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.
Атмосферные фронтальные разделы вызовут на полуострове кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°; днем +11..+16°, в горах прохладнее +5…+10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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