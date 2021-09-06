Погода в Крыму — всё ещё лето?

До конца рабочей недели на погоду в Крыму будет оказывать влияние южная периферия антициклона.

Без осадков, в степных и предгорных районах северо-восточный ветер в дневные часы будет усиливаться до 12-17 м/с. Во вторник и в среду максимальная температура воздуха составит 20..25°, в горах 13…18°; минимальная 7…12°, на побережье 13…18°. К концу недели температура воздуха повысится на 2 -3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .