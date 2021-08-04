Погода в Крыму — жара позиций не сдаст

В ближайшие трое суток в Крыму сохранится жаркая погода.

Ночью без осадков, днем пройдут локальные грозовые дожди конвективного характера. Температура воздуха ночью 17…22°, на побережье 23…28°; днем 31…36°, в горах 23…28°. Ветер восточный 7-12 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.