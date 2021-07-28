Погода в Крыму — жара выше климатической нормы

До конца недели в Крыму сохранится аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7° выше климатической нормы.

В дневные часы возможны локальные дожди с грозами конвективного характера. Температура воздуха ночью 17…22°, на южном и восточном побережье 23…28°; днем 31…36°, в горах 24…29°. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.