Погода в Крыму — жара выше климатической нормы

До конца недели в Крыму сохранится аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7° выше климатической нормы.
В дневные часы возможны локальные дожди с грозами конвективного характера. Температура воздуха ночью 17…22°, на южном и восточном побережье 23…28°; днем 31…36°, в горах 24…29°. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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