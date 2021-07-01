Погода в Крыму — жаркое лето

Завтра 2 июля тропическая воздушная масса обусловит на полуострове жаркую и сухую погоду.

Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, на побережье 20…24°; днем воздух прогреется до 28…33°, в горах 20…25°. В последующие двое суток погоду Крыма будут определять атмосферные фронты. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди, местами пройдут сильные дожди. Ночная температура существенно не изменится, днем понизится на 2-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .