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Погода в Крыму - жаркое лето
фото: stevepb (pixabay.com)

Погода в Крыму — жаркое лето

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:35 01.07.2021

Завтра 2 июля тропическая воздушная масса обусловит на полуострове жаркую и сухую погоду.

Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, на побережье 20…24°; днем воздух прогреется до 28…33°, в горах 20…25°. В последующие двое суток погоду Крыма будут определять атмосферные фронты. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди, местами пройдут сильные дожди. Ночная температура существенно не изменится, днем понизится на 2-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - жаркое лето

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