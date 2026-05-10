Погода в России в июне — чего ждать?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:28 10.05.2026

Точный прогноз аномальных явлений дается только на ближайшие трое суток, поэтому говорить о гарантированной июньской жаре невозможно, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина. Ранее во многих СМИ начали утверждать, что июнь в Российской Федерации будет аномально жарким, а в некоторых регионах температура может превысить климатическую норму на четыре-пять градусов.

Только накануне июня будет известна средняя температура первого месяца лета, а информация об аномальных явлениях прогнозируется в ближайшие трое суток от их активности, поэтому утверждать, что определенно в июне будет аномальная жара, нельзя, — сказала собеседница агентства.

Согласно официальному прогнозу Гидрометцентра, по предварительным данным, в июне температура воздуха ожидается выше климатической нормы на один градус в нескольких федеральных округах.

Выше нормы на один градус средняя месячная температура в июне предполагается в регионах Северо-Западного и Приволжского федеральных округов, в Уральском федеральном округе и на северо-западе Красноярского края, — уточнила Паршина.

Синоптик отметила, что в центральных регионах РФ, включая Москву, июнь, по предварительным сведениям, не будет существенно отклоняться от нормы.

И на остальной территории страны температура ожидается в пределах климатической нормы, за исключением запада Якутии и континентальных районов Магаданской области, где прогнозируется более холодная погода, — добавила Паршина.

Собеседница агентства заключила, что верить непроверенным источникам не стоит, так как окончательный и точный прогноз на июнь будет опубликован в конце мая на официальном сайте Гидрометцентра.

источник: РИА Новости Крым 

