Погода в России в июне — чего ждать?

Только накануне июня будет известна средняя температура первого месяца лета, а информация об аномальных явлениях прогнозируется в ближайшие трое суток от их активности, поэтому утверждать, что определенно в июне будет аномальная жара, нельзя, — сказала собеседница агентства.

Согласно официальному прогнозу Гидрометцентра, по предварительным данным, в июне температура воздуха ожидается выше климатической нормы на один градус в нескольких федеральных округах.

Выше нормы на один градус средняя месячная температура в июне предполагается в регионах Северо-Западного и Приволжского федеральных округов, в Уральском федеральном округе и на северо-западе Красноярского края, — уточнила Паршина.

Синоптик отметила, что в центральных регионах РФ, включая Москву, июнь, по предварительным сведениям, не будет существенно отклоняться от нормы.