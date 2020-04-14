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Севастопольское чрезвычайное ведомство предупреждает: в городе ожидается усиление ветра
Иллюстрация: 92.mchs.gov.ru

Погода в Севастополе: ожидается усиление ветра

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:24 14.04.2020

Усиление ветра в Севастополе ожидается 15 апреля.  По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:

Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром, днем дождь. Ветер ночью южный, утром, днем северо-западный  13-18м/с. Температура воздуха ночью и днем 8-10°С тепла, — отмечают синоптики.

В свою очередь севастопольские спасатели призывают жителей и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и напоминают, что при штормовом ветре следует воздержаться от пребывания на улице.

Порывы ветра могут привести к обрыву линий электропередач, падению деревьев, разрушению плохо закреплённых конструкций. В связи с этим в ветреную погоду запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, плавать в море, при сильном ветре и штормовых волнах находиться на причалах, на крутых берегах у воды. Во избежание чрезвычайных ситуаций особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей, — предупреждают в чрезвычайном ведомстве.

Не паникуйте, но и не медлите, если вам или кому-то из окружающих нужна помощь! Единый номер службы спасения – 101!

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Погода в Севастополе: ожидается усиление ветра

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