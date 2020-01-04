Погода в воскресенье в Крыму — возможно всё

В воскресенье и в начале недели неустойчивый характер погоды в Крыму будет связан с прохождением атмосферных фронтов.

Временами ожидаются осадки (дождь, переходящий в снег, мокрый снег). В горах туман, гололедно-изморозевые отложения, на отдельных участках дорог гололедица. Умеренный юго-западный ветер в понедельник изменит направление на северо-восточное и усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, на ЮБК +3…+5°; днем +2…+7°, горах -3…+2°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».