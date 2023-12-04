Погода вывела на дороги Крыма 35 машин спецтехники

Вот и заснежило снова за окном. Прогноз синоптиков оправдался: похолодало, дождь перешел в мокрый снег, ночью подморозит до «минус» одного, на дорогах Крыма возможна гололедица. Как сообщили в минтрансе РК, дорожники ГУП РК «Крымавтодор» непрерывно мониторят состояние дорожной сети. На круглосуточном дежурстве находится 53 человека и 35 единиц спецтехники.

Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю, — отметили специалисты «Крымавтодора».

В «зоне особого внимания» — крымские трассы и перевалы.

Фото: «Крымавтодор».