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Погода вывела на дороги 35 машин спецтехники

Погода вывела на дороги Крыма 35 машин спецтехники

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:53 04.12.2023

Вот и заснежило снова за окном. Прогноз синоптиков оправдался: похолодало, дождь перешел в мокрый снег, ночью подморозит до «минус» одного, на дорогах Крыма возможна гололедица. Как сообщили в минтрансе РК, дорожники ГУП РК «Крымавтодор» непрерывно мониторят состояние дорожной сети. На круглосуточном дежурстве находится 53 человека и 35 единиц спецтехники.

Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю, — отметили специалисты «Крымавтодора».

В «зоне особого внимания» — крымские трассы и перевалы.

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Погода вывела на дороги Крыма 35 машин спецтехники

Фото: «Крымавтодор».

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