Погодные аномалии и неопределённость с отпуском: что больше всего тревожит жителей Крыма и Севастополя

Погодные аномалии

Частые погодные аномалии вызывают тревоги у жителей Москвы, Республики Крым, Севастополя, Санкт-Петербурга, Краснодарского края.

Под влиянием антициклона над Верхне-Русской равниной во второй половине июня некоторые территории России накрыла аномальная жара. Показатели температуры достигали 35-37 градусов, властями регионов был заявлен оранжевый уровень погодной опасности. Июнь 2021 года стал самым жарким за 142 года метеонаблюдений с абсолютным показателем 34,8 градуса.

После долгого периода аномальной жары 28 июня на столичный регион обрушился так называемый «суперливень». Всего за несколько часов в некоторых районах выпало до 70% от месячной нормы осадков. Часть дорог в городе оказалась подтоплена, затопило метро Ясенево, сильные линии парализовали движение поездов в обе стороны на открытом участке Филевской линии метро, было затруднено движение трамваев и электричек, без электричества остались жители нескольких районов Подмосковья.

В июне территорию Крыма накрыл черноморский циклон, который спровоцировал сильнейшие ливни и наводнения. Керчь, Ялта и другие регионы республики оказались в зоне подтоплений. В регионе был объявлен режим ЧС, пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы. Из-за схода селевых потоков в Ялте было запрещено купание в море, была приостановлена эксплуатация более 80 пляжей. 538 жителей Ялты признаны пострадавшими от ЧС и потерявшими свое имущество частично или полностью. По поручению президента Путина в Крым были направлены группы военных и спасателей для помощи пострадавшим населенным пунктам, к расчисткам завалов присоединялись волонтеры, местные жители и предприниматели. Ущерб от подтоплений в Керчи, Ялте и других регионах Крыма в результате сильных ливней власти региона оценили в 12,5 млрд рублей, не считая затрат на противопаводковые мероприятия.

В конце июня сильные ливни с градом обрушились на некоторые регионы России. Затопило Геленджик, Анапу и Ялту. Дороги превратились в реки, были подтоплены домовладения, в целях безопасности проводились отключения электричества.

В связи с погодными аномалиями эксперты и пользователи блогов обсуждали процессы изменения климата, вызывающие подобные экстремальные погодные явления.

Неопределенность с отпуском

Сложности с планированием отпусков вызывают больше всего переживаний у жителей Москвы, Краснодарского Края, Республики Крым, Санкт-Петербурга, Республики Карелия.

В течение II квартала 2021 года несколько раз менялись правила, регулирующие сферу туризма и авиаперевозок, под вопросом были поездки в зарубежные страны. В любой момент могут измениться обстоятельства допуска в страны, а туристы могут оказаться в режиме карантина.

В апреле Россия ограничила авиасообщение с Турцией, оставив только два рейса в неделю между Москвой и Стамбулом. Авиасообщение возобновлено 22 июня, а турфирмы начали отправлять в страну туристов, купивших путевки, но не отдохнувших еще в 2020 году, а также в апреле, мае и июне 2021 года.

Греция открыла границы для туристов из ряда государств 14 мая, при этом 30 июня страна ужесточила порядок въезда граждан из России. Пассажиры старше 12 лет должны предъявить справку об отрицательном результате ПЦР-теста со сроком действия 72 часа до въезда или экспресс-теста, сделанного за 48 часов, а сертификаты о вакцинации и справки о перенесенном заболевании и наличии антител больше не признаются.

Полеты в Египет до сих пор ограничены Каиром – до курортных городов туристы добираются автобусами и самолетами иностранных авиакомпаний. Для въезда требуются результаты тестов или сертификат о вакцинации.

Однако Черногория отменила какие-либо требования к гостям из Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и Северной Македонии с мая, чем расширила возможность безвизового нахождения на территории страны для россиян до 90 дней. Для уезжающих туристов страна ввела бесплатный тест на коронавирус.

В Краснодарском крае с 1 июля заселение в гостиницы возможно только с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации, а с 1 августа туристы смогут заселиться только при наличии сертификата о вакцинации. Сразу после объявления о данном правиле российские туроператоры начали фиксировать массовые отмены бронирования туров в край. Ассоциация туроператоров России сообщала о падении продаж на 30% на июль и на 80% — на август.

Российский союз туриндустрии обеспокоился возможным срывом сезона 2021. Ожидалось, что он станет лучшим за долгую историю внутреннего туризма.

На просьбу Ростуризма продолжить принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом администрация региона заявила, что изменение условий не планируется. В итоге отпуск в Турции оказывается более удобным для россиян. Следует отметить, что по-прежнему проблемой остаются высокие цены на российских направлениях при сомнительном уровне сервиса. Данная проблема была также поднята в ходе Прямой линии с Президентом РФ В.Путиным.

Ограничения для туристов ввели и другие российские регионы. По итогам некоторых опросов, почти половина россиян решили в этом году обойтись вообще без отпуска.