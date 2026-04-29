По словам эксперта, и очередные апрельские заморозки в Крыму и на Кубани, и снегопады в Москве – естественные явления, учитывая происходящие глобальные климатические изменения.

Все это элементы проявления изменения атмосферы, климата, связанные с глобальными процессами. И очень сильно влияет, конечно же, океан, океанические процессы, связанные с тем же Эль-Ниньо, с движением Гольфстрима, которые то ускоряют, то замедляют свой ход, а до конца они не изучены, – сказал гость эфира.

В результате в Москву в одно и то же время пришел циклон из Северной Атлантики и прорвался холодный воздух со стороны Баренцева моря, хотя весна уже успела заявить о себе первоцветами и почками на деревьях, так что сложившиеся вместе факторы дали неприятный экстремальный эффект, отметил ученый.

А если проанализировать суточную динамику температуры в Крыму, то в конце апреля она «прыгает» от +15 градусов и до -3 в предгорных районах. И эти так называемые возвратные заморозки как экстремальные перепады погодной картины тоже естественный процесс, добавил Вахрушев.

Как отмечает Всемирная метеорологическая организация, в умеренных широтах экстремальные проявления изменения погодных параметров увеличилось до 30%. И это уже достаточно высокие показатели, так что на бытовом уровне это становится заметно. Это связано как с общей циркуляцией атмосферы, так и с ходом изменений климата как динамической системы, так называемым глобальным потеплением, – сказал собеседник.

Резкие температурные «качели» и сопутствующие им погодные аномалии в Крыму будут усиливаться теперь из года в год на фоне климатических изменений. Но ожидать каких-то сверхъестественных показателей не приходится еще по крайней мене век: весна останется весной, а лето – летом, считает ученый.

Смена сезонов года идет своим чередом. Не произойдет так, что у нас зима станет гораздо теплее и начнет теряться различие между, допустим, ранней весной и поздней зимой… Мы идем к какому-то изменению, особенно если про Крым говорим. Но все закономерности, к которым привыкли, меняться в ближайшее столетие в принципе не будут, – полагает специалист.

А значит мощных и крайне опасных для сельского хозяйства вторжений арктического воздуха, которые в начале апреля опустят температуру ниже нуля и будут держать ее недели, не будет в ближайшие 100 лет, добавил он.

Но перепады будут, и они, конечно, очень сложны для сельского хозяйства. Но современные технологии уже с этим активно борются. Допустим, для различных косточковых, тех же персиковых уже давно используют систему антифриза (агрохимический препарат для противостояния возвратным ранневесенним заморозкам – ред.) и при опрыскивании они могут пережить даже похолодание до -15. Хотя Крыму в ближайшее время и не грозят такие похолодания, – сказал эксперт.

И отметил при этом, что снег весной в Крыму – в марте и даже апреле – не является чем-то из ряда вон выходящим: о таких явлениях в прежние времена можно узнать от старожилов.

Мы находимся равно в стадии перехода от зимы к лету. Это переходный период, который будет таким характеризоваться даже при достаточно устойчивом климате, – заметил собеседник.

К тому же, достоверно неизвестно, как менялась погода в Крыму до 19 века, когда только начались систематические наблюдения за ней на полуострове, отметил Вахрушев.

Мы сейчас имеем стройные инструментальные наблюдения за погодой максимум 150 лет. Но мы же не знаем, допустим, точные метеорологические показатели 12-го века или 10-го. Только предположительно, учитывая те летописи, которые до нас доходят. А действительно ли это было так, сложно сказать, – подытожил специалист.

источник: РИА Новости Крым