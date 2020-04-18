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Погоду в Крыму "делает" пониженное атмосферное давление
иллюстрация: pxhere.com

Погоду в Крыму «делает» пониженное атмосферное давление

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:43 18.04.2020

В воскресенье, 19 апреля, погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления.

Ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью: +4…+9°, днем воздух прогреется до +18…+23°, на побережье и в горах прохладнее 12-17°. В понедельник, 20 апреля, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта погода на полуострове изменится: пройдут дожди, усилится северо-восточный ветер до 15-20 м/с. Ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная понизится и составит +8…+13°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погоду в Крыму "делает" пониженное атмосферное давление

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