Погоду в Крыму «делает» пониженное атмосферное давление

В воскресенье, 19 апреля, погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления.

Ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью: +4…+9°, днем воздух прогреется до +18…+23°, на побережье и в горах прохладнее 12-17°. В понедельник, 20 апреля, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта погода на полуострове изменится: пройдут дожди, усилится северо-восточный ветер до 15-20 м/с. Ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная понизится и составит +8…+13°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .