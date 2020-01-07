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Погоду в Крыму диктует циклон родом из Турции
иллюстрация: pxhere.com

Погоду в Крыму диктует циклон родом из Турции

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:40 07.01.2020

В ближайшие дни погода в Крыму будет определяться северной частью циклона, расположенного над Турцией.

Местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, дождь. В отдельных пунктах туман, гололедно-изморозевые отложения; на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°; днем -1…+4°, на ЮБК ночью и днем +3…+8°. В последующие двое суток преимущественно без осадков, температура воздуха существенно не изменится. Северо-восточный ветер постепенно ослабеет до умеренного, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погоду в Крыму диктует циклон родом из Турции

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