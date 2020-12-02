Погоду в Крыму диктует холодный атмосферный фронт

В четверг полуостров будет еще находиться под влиянием холодного атмосферного фронта.

Ночью и утром местами пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Минимальная температура воздуха 0…+5°, на побережье до +8°; максимальная +8…+13°. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. В отдельных районах в ночные и утренние часы вероятны туманы. В пятницу и в субботу ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. Ветер изменит направление на северо-восточное и в восточных, западных и центральных районах усилится до 17 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .