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Погоду в Крыму диктует тропическая воздушная масса
фото: adamkontor (pixabay.com)

Погоду в Крыму диктует тропическая воздушная масса

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:36 02.05.2021

3 мая тропическая воздушная масса обусловит в Крыму по-летнему теплую погоду.

Без осадков, лишь днем в отдельных вероятны кратковременные грозовые дожди. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15°, днем 21-26°, в горах и на побережье 15-20°. Ночью 4 мая пройдет холодный атмосферный фронт, местами пройдут кратковременные грозовые дожди, Ветер поменяет направление на северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха понизится на 3-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погоду в Крыму диктует тропическая воздушная масса

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