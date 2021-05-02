Погоду в Крыму диктует тропическая воздушная масса

3 мая тропическая воздушная масса обусловит в Крыму по-летнему теплую погоду.

Без осадков, лишь днем в отдельных вероятны кратковременные грозовые дожди. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15°, днем 21-26°, в горах и на побережье 15-20°. Ночью 4 мая пройдет холодный атмосферный фронт, местами пройдут кратковременные грозовые дожди, Ветер поменяет направление на северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха понизится на 3-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .