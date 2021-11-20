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Погоду в Крыму определяет Атлантический циклон
фото: Fun_loving_Cindy (pixabay.com)

Погоду в Крыму определяет Атлантический циклон

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:35 20.11.2021

В воскресенье и понедельник погода в Крыму будет определяться ложбиной Атлантического циклона.

Без существенных осадков, лишь ночью 21 ноября местами небольшой дождь. Во вторник погода в Крыму будет обуславливаться зоной холодного атмосферного фронта. Пройдут дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, на побережье до +9°; днем +10…+15°, в горах +4…+9°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погоду в Крыму определяет Атлантический циклон

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